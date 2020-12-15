Генпрокурор США подал в отставку [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, появилась информация о том, что Генеральный прокурор США Уильям Барр подал в отставку. Об этом сообщил глава государства Дональд Трамп в Twitter.
Так, Трамп заявил:
Имел приятную встречу с генеральным прокурор Уильямом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он сделал замечательную работу. Но как говорится в письме, Уильям уйдет незадолго до Рождества, чтобы провести каникулы с семьей.
Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020
Напомним, администрация социальной сети Twitter ввела временный запрет пользователям на "лайки" под постами Дональда Трампа, где тот заявил о своей победе на выборах в США.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.
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