Во вторник, 15 декабря, появилась информация о том, что Генеральный прокурор США Уильям Барр подал в отставку. Об этом сообщил глава государства Дональд Трамп в Twitter.

Так, Трамп заявил:

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...