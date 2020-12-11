Евросоюз продлил санкции против России из-за Крыма [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, Европейский союз продлил экономические санкции против России, введенные в связи с оккупацией Крыма. Решение приняли на саммите глав государств ЕС, сообщил на странице в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
За проголосовали представители 27 стран.
Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяак, решение вступит в силу на следующей неделе (с 14 декабря). Для этого нужно, чтобы Совет ЕС проголосовал за постановление, имеющее юридическую силу, и его опубликовали в Официальном журнале Евросоюза.
Санкции против РФ из-за Украины впервые были введены 31 июля 2014 года.
Ранее мы писали, что Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.
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