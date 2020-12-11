В четверг, 10 декабря, Европейский союз продлил экономические санкции против России, введенные в связи с оккупацией Крыма. Решение приняли на саммите глав государств ЕС, сообщил на странице в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

За проголосовали представители 27 стран.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяак, решение вступит в силу на следующей неделе (с 14 декабря). Для этого нужно, чтобы Совет ЕС проголосовал за постановление, имеющее юридическую силу, и его опубликовали в Официальном журнале Евросоюза.

Санкции против РФ из-за Украины впервые были введены 31 июля 2014 года.

Ранее мы писали, что Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.