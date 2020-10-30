В пятницу, 30 октября, судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке. Заявление находится в Конституционном суде. Об этом он заявил в ходе брифинга.

По его словам, заявление об отставке было написано еще 8 октября.

Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давление на суд - ред.). Оно находится в суде, его должен рассматривать суд.

В то же время Слиденко отказался рассказывать, кто ему звонил и оказывал давление, но отметил, что звонок был из Офиса президента.

Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 декабря вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят .

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.