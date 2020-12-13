Администрация социальной сети Twitter ввела временный запрет пользователям на "лайки" под постами Дональда Трампа, где тот заявил о своей победе на выборах в США.

Действующий американский лидер сказал, что голоса избирателей в различных штатах в его поддержку были украдены.

Мы стараемся предотвратить распространение твитов, которые нарушают правила Twitter, поэтому мы заблокировали большинство способов взаимодействия с этим твитом.

Отмечается, что Дональд Трамп бросил обвинения в адрес губернаторов штата Аризона и Джорджия за халатность в отношении кражи его голосов.

Ранее мы писали, что Twitter снова уличил Трампа в нарушении правил соцсети. В своих сообщениях Трамп призвал американцев, которые намереваются голосовать на президентских выборах по почте, прийти на участки.

Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа. Одна из размещенных там записей содержала ложную информацию о коронавирусе.

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