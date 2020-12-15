Вводится особый контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями, в том числе Конституционного суда Источник: Кабинет министров Украины

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла за основу и в целом законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Документ поддержали 300 народных депутатов.

.#Рада9 прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції» ▶️https://t.co/yAJSppYS3j pic.twitter.com/FyRPtWYffm — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 15, 2020

Законом обеспечивается полноценное функционирование Национального агентства по предотвращению коррупции, которое наделяется необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации. НАПК вернули функции контроля, определен порядок реагирования на признаки коррупции, открывается постоянный доступ общественности к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.

Документ вводит особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями, в том числе Конституционного суда:

порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) и КСУ;

ВСП и Собрание судей КСУ будут иметь полномочия вносить в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащие признаки нарушения гарантий независимости судей;

в случае несогласования ВСП и КСУ проверки судей в течение месяца НАПК проводит полную проверку деклараций судей в общем порядке.

Также Рада поддержала за основу и в целом законопроект №4071, который регулирует проверку деклараций судей. В Кодекс Украины об административных правонарушениях добавляется одна статья с особенностями вручения протоколов об административных правонарушениях судьям:

о составлении протокола в отношении судьи, судьи КСУ НАПК сообщает в Высший совет правосудия или председателю КСУ;

основной способ вручения таких протоколов - отправка по почте;

судье, судье КСУ дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы КСУ - для судьи этого суда;

если НАПК не получило в установленные сроки объяснений судьи, может передавать документы об административном правонарушении в суд.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В НАПК рассказали о последствиях решения КСУ. 4 декабря Верховная Рада вернула наказание за ложь в электронных декларациях.

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Она посчитала, что решение КСУ недостаточно обосновано.