ВАКС закрыл дело против экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля. Он обвинялся в декларировании недостоверной информации. Об этом "РБК-Украина" сообщили в суде.

В частности, НАБУ установило, что бывший губернатор не задекларировал доходы на 43 миллиона гривен, недвижимость и 5 автомобилей.

Дело закрыто в связи с тем, что 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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