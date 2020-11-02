Решение КСУ: суд закрыл первое дело по недостоверному декларированию [ Редактировать ]
ВАКС закрыл дело против экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля. Он обвинялся в декларировании недостоверной информации. Об этом "РБК-Украина" сообщили в суде.
В частности, НАБУ установило, что бывший губернатор не задекларировал доходы на 43 миллиона гривен, недвижимость и 5 автомобилей.
Дело закрыто в связи с тем, что 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.
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