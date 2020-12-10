Е-декларирование: Венецианская комиссия приняла решение [ Редактировать ]
Источник: Венецианская комиссия
Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Об этом говорится в заявлении комиссии. Она посчитала, что решение КСУ недостаточно обосновано.
Венецианская комиссия признает, что решение.... Конституционного суда Украины лишено четкой аргументации, не имеет прочной основы в международном праве и, возможно, запятнано важной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей.
Верховной Раде рекомендуется принять решение, опираясь на конституционные основы страны и международные стандарты, и учитывая общественные интересы, в том числе борьбу с коррупцией.
Комиссия призвала восстановить уголовную ответственность за предоставление заведомо ложной информации в декларациях. При этом в законе нужно более детально описать различные наказания в зависимости от того, насколько серьезным было нарушение.
Напомним, что в конце ноября КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую лишение свободы за недостоверное декларирование. Национальное агентство по предотвращению коррупции лишили права проверять электронные декларации.
Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этим решением и внес законопроект о прекращении полномочий членов КСУ. Он предложил признать ничтожным решение об отмене антикоррупционных норм.
Ранее сообщалось, что Кабмин опубликовал распоряжение КМУ о возобновлении системы е-декларирования.
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