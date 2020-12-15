Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада Украина еще на год продлила особый статус Донбасса. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект.

За него проголосовали 304 депутата.

Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе продлили до 31 декабря 2021 года.

В парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе регулярно продлевается еще с 2014 года.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России. Также мы писали о том, что секретарь Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина должна обсуждать вопросы войны на Донбассе только с Россией.

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