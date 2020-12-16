В части домов Киев нет воды/ Фото: regnum.ru

В среду, 16 декабря, в Киеве десятки домов остались без воды в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Читайте также В Украине резко выросла стоимость ремонта дорог

Так, холодное водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9

ул. Туровская, 12

ул. Азербайджанская, 40

ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б

ул. Опрышковская, 40А

пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

ул. Бакинская, 37-41

пр-т. Академика Королева, 24, 24А

ул. Булгакова, 16, 18

пр-т. Леся Курбаса, 9Е

ул. Машиностроительная, 48

Ранее сообщалось, что жители Торецка остались без воды. В Донецкой области произошла авария на водопроводе в районе фильтровальной станции №2 в Горловке, которую контролируют боевики.

Подачу воды через водовод "Горловка-Торецк" приостановили для устранения порыва.

Также мы писали о том, что Резников рассказал о поставке воды в Крым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.