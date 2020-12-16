Часть Киева осталась без воды (адреса) [ Редактировать ]
В среду, 16 декабря, в Киеве десятки домов остались без воды в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Так, холодное водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9
ул. Туровская, 12
ул. Азербайджанская, 40
ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б
ул. Опрышковская, 40А
пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Бакинская, 37-41
пр-т. Академика Королева, 24, 24А
ул. Булгакова, 16, 18
пр-т. Леся Курбаса, 9Е
ул. Машиностроительная, 48
Ранее сообщалось, что жители Торецка остались без воды. В Донецкой области произошла авария на водопроводе в районе фильтровальной станции №2 в Горловке, которую контролируют боевики.
Подачу воды через водовод "Горловка-Торецк" приостановили для устранения порыва.
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