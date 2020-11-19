Жители Торецка остались без воды: что случилось [ Редактировать ]
В Донецкой области произошла авария на водопроводе в районе фильтровальной станции №2 в Горловке, которую контролируют боевики.
Подачу воды в прифронтовой город Торецк приостановили, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".
Отмечается, что подачу воды через водовод "Горловка-Торецк" приостановили для устранения порыва.
Торецк - город районного значения в Донецкой области. Административно он подчиняется Бахмутскому горсовету. Население города составляет 32 027 жителей.
Ранее сообщалось, что Резников рассказал о поставке воды в Крым.
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