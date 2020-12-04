В четверг, 4 декабря, стало известно, что в Украине средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог выросла до 11,193 млн гривен, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов.



Так, средняя стоимость 1 км нового строительства дорог составила 90,216 млн грн (-14,3%), реконструкции - 36,061 млн грн (-44,7%), капитального ремонта - 25,184 млн грн (+4%).



По словам Абрамова, текущий средний ремонт приблизился к капитальному ремонту по качеству исполнения и объемам проведения работ. Кроме того, увеличилась стоимость из-за увеличения набора работ, в том числе - укрепления основы.



При этом в CoST Ukraine добавили, что стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.

"Если говорить о стоимости текущего среднего ремонта, работы выполнены не просто так - срезали асфальт и сверху что-то накатали, а действительно усилили основу, обустроили освещение, барьерное ограждение. И это все есть. Конечно, с открытыми данными нужно еще работать, это есть в Prozorro, их нужно анализировать, и мы дальше будем искать пути, чтобы это все автоматизировать. Но работы оплачены не просто так", - прокомментировала в ходе брифинга глава Команды поддержки реформ при Укравтодоре Александра Азархина.

Ранее сообщалось, что Украина готовится пересесть на транспорт будущего.

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