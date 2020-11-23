Киев останется без воды: список адресов [ Редактировать ]
В понедельник, 23 ноября, в Киеве на проспекте Науки произошла аварийная ситуация на водопроводной сети. В связи с этим часть города может остаться без воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
- ул. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;
- ул. Лысогорская, 3-37;
- ул. Ракетная, 3-27, 2-22;
- ул. Панорамная, 33, 4-28.
Ориентировочное время ликвидации повреждения - 1 сутки.
Автоцистерна с питьевой водой будет дежурить на проспекте Науки, 33.
Ранее мы писали о том, чем заменить воду для здоровья организма.
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