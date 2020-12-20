В центре беларуской столицы Минска сотни людей вышли на улицы для участия в "Марше народного трибунала.

В разных районах города граждане создали "цепочку солидарности". В свою очередь работники силовых структур подтянули в город автозаки, спецтехнику и водометы. Автобусы правоохранительных органов дежурят возле Площади Государственного флага и возле Дворца Независимости - резиденции Александра Лукашенко.

Отмечается, что городские власти организовали "пробег тракторов". Правоохранители начали задержание митингующих. В различных местах города полиция устраивает аресты. В настоящий момент в отделения доставили около 10 человек.

Ранее мы писали, что силовики ввели в Минск спецтехнику на время очередной акции протеста в Минске. Люди ходили по улицам города и скандировали лозунги: "Живе Беларусь!" и "Уходи".

Кроме того, в Минске на "Марше воли" задержали более 300 человек. Воскресные акции протеста прошли и в других городах Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.