В Минске, 6 декабря на воскресном "Марше воли" силовики задержали более 300 человек, которые вышли на мирную акцию. По официальной формулировке минской милиции людей задерживали за якобы нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска.

Люди продолжают собираться в разных частях Минска. На этом видео длинная колонна на улице Червякова. pic.twitter.com/qc2fKQIqYj — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

Стоит отметить, что воскресные акции протеста прошли и в других городах Беларуси, однако из-за жестокого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику - люди собираются не в центре Минска и других городов, а во дворах и райцентрах, и выходят на "марши соседей".

Люди с флагами в разных частях Минска. pic.twitter.com/2XLG8vS058 — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

По данным СМИ, сегодня силовики задерживали просто прохожих людей, которые даже не участвовали в акциях, также - силовики вытаскивали людей из автомобилей и задерживали.

были случайные прохожие, в том числе несовершеннолетние, а также водители, которые вышли из машин, когда увидели, как хватают других людей

По данным белорусского портала TUT.BY, большое число задержаний прошло в минском микрорайоне "Чкаловский".

Стоит отметить, что среди задержанных много журналистов.

Так выглядела колонна людей, которые гуляли по дворам в районе Плеханова и Народной.



Силовики патрулировали центральные улицы, поэтому участники марша гуляли по дворам. С появлением автозаков и бусов люди рассеялись. pic.twitter.com/mAqVrEyqvt — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что на улицах Минска появились бронеавтомобили и водометы. Длинная колонна бронемашин, автозаков и водометов продвигалась по площади Независимости, а им на встречу вышла группа граждан с красно-зелеными флагами.

Читайте также, в Минске и других городах Беларуси полиция во время разгона протестующих на воскресном "Марше соседей" задержала более 350 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.