В центре беларуской столицы Минска в воскресенье, 13 декабря, жители вышли на очередную акцию солидарности.

На улицы города правоохранители вывезли автозаки, военную технику и водометы. За время начала протестов полицейские провели несколько задержаний.

Фото: Tut.by

Отмечается, что люди ходят по улицам города и скандируют лозунги: "Живе Беларусь!" и "Уходи". Также правоохранители наносят побои участникам акций даже в дворах домов. В других городах Республики Беларусь сегодня также пройдут акции протеста.

Читайте также, в Минске на "Марше воли" задержали более 300 человек. По официальной формулировке минской милиции, людей задерживали за якобы нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска.

Кроме того, в центре столицы Беларуси прошел марш медиков и пенсионеров. Правоохранители начали задерживать людей и доставлять в городские райотделы.

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