В преддверии акции протеста в столице Беларуси Минске силовики стягивают в город военную технику и автозаки.

Длинная колонна бронемашин, автозаков и водометов продвигалась по площади Независимости, а им на встречу вышла группа граждан с красно-зелеными флагами. К тому же, техника была замечена и на Партизанском проспекте.

Отмечается, что в различные районы выдвинулись автомобили и автобусы, где перевозится личный состав правоохранительных органов.

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Кроме того, как только люди вышли на акции, в центре Минска сразу же появились машины внутренних войск, БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику.

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