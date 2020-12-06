На улицах Минска появились бронеавтомобили и водометы (видео) [ Редактировать ]
В преддверии акции протеста в столице Беларуси Минске силовики стягивают в город военную технику и автозаки.
Длинная колонна бронемашин, автозаков и водометов продвигалась по площади Независимости, а им на встречу вышла группа граждан с красно-зелеными флагами. К тому же, техника была замечена и на Партизанском проспекте.
Отмечается, что в различные районы выдвинулись автомобили и автобусы, где перевозится личный состав правоохранительных органов.
Читайте также, в Минске и других городах Беларуси полиция во время разгона протестующих на воскресном "Марше соседей" задержала более 350 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Кроме того, как только люди вышли на акции, в центре Минска сразу же появились машины внутренних войск, БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику.
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