Руководство футбольного клуба "Атлетико" из столицы Испании Мадрида решило расторгнуть контракт с нападающим Диего Костой. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Стороны пришли к общему консенсусу после того, как форвард объявил о покидании родных "матрасников" по сугубо личным причинам. В этом вопросе клуб пошел на встречу своему игроку. Контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года.

Отмечается, что Коста вошел в состав "Атлетико" в 2007 году, когда ему было лишь 17 лет, а затем он дважды оформлял "возврат" к мадридцам и за это время защитил цвета команды в 215 официальных матчах, в ходе которых забил 83 гола и отдал 36 голевых пасов. Вместе с "Атлетико" Диего Коста успел стать чемпионом Испании, а также получил трофеи Лиги Европы и пару Суперкубков Европы.

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Кроме того, украинский футболист Андрей Бацула покинул бельгийский "Кортрейк" и перешел в минское "Динамо". За бельгийскую команду защитник провел 29 матчей.

Напомним, Лионель Месси назвал клубы, куда точно не перейдет. Аргентинец намерен отвергнуть предложения мадридского "Реала" и "Атлетико", таким образом, у 33-летнего аргентинца летом истекает контракт с каталонским клубом.

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