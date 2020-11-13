Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар покинул место сборов команды. Об этом сообщает Globo Esporte.

Игрок не примет участия в отборочных матчах на ЧМ-2022 против Венесуэлы и Уругвая в связи с травмой, которую он получил во время поединка группового этапа Лиги чемпионов против Истанбул Башакшехира.

Отмечается, что главный тренер сборной Бразилии Тите рассчитывал, что Неймар пропустит только поединок против Венесуэлы, назначенный на 13 ноября, однако стало понятно, что он не восстановится и к поединку против Уругвая, который состоится 17 ноября.

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