На 72-м году жизни скончался известный югославский тренер Радомир Антич. Он был бывшим тренером "Реала", "Барселоны" и сборной Сербии.

Об этом пишет prosportua.com.

Радомир Антич работал в "Реале", "Барселоне", а также "Атлетико". Он также был главным тренером в "Сарагосе", "Овьедо", "Сельте", "Шаньдунь Лунэн" и возглавлял сборную Сербии.

Причина смерти Антича не называется.

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