Умер экс-тренер "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" [ Редактировать ]
На 72-м году жизни скончался известный югославский тренер Радомир Антич. Он был бывшим тренером "Реала", "Барселоны" и сборной Сербии.
Об этом пишет prosportua.com.
Радомир Антич работал в "Реале", "Барселоне", а также "Атлетико". Он также был главным тренером в "Сарагосе", "Овьедо", "Сельте", "Шаньдунь Лунэн" и возглавлял сборную Сербии.
Причина смерти Антича не называется.
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