Украинский футболист Андрей Бацула покинул бельгийский "Кортрейк" и перешел в минское "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Высшей лиги Беларуси.

28-летний футболист отправился в аренду, которая рассчитана на один год. Бацула перешел в "Кортрейк" из "Александрии" в августе 2018 года.

За бельгийскую команду защитник провел 29 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Минское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 16 очков. За команду выступают еще двое украинцев - Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног.

Фото: dinamo-minsk.by

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