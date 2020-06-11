Украинский футболист покинул известный клуб [ Редактировать ]
Украинский футболист Андрей Бацула покинул бельгийский "Кортрейк" и перешел в минское "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Высшей лиги Беларуси.
28-летний футболист отправился в аренду, которая рассчитана на один год. Бацула перешел в "Кортрейк" из "Александрии" в августе 2018 года.
За бельгийскую команду защитник провел 29 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Минское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 16 очков. За команду выступают еще двое украинцев - Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног.
Фото: dinamo-minsk.by
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