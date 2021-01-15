Мадридский "Реал" уступил "Атлетику Бильбао" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

Счет в матче на 18-й минуте открыли гости благодаря точному удару Рауля Гарсии. Перед перерывом гости заработали пенальти, с которого дубль оформил Гарсия.

На 73-й минуте гол забил Бензема. Реал уже с того момента начал свой штурм, однако он ни к чему не привел.

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Таким образом, в финале Суперкубка Испании "Атлетик" сыграет с "Барселоной", которая обыграла "Реал Сосьедад" в серии пенальти.

"Реал" – "Атлетик" 1:2

Голы: Бензема, 73 - Рауль Гарсия, 18, 37

"Реал": Куртуа - Менди, Рамос, Варан (Начо, 46), Васкес - Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 68) - Азар (Винисиус, 67), Бензема (Диас, 89), Асенсио.

"Атлетик": Симон - Баленсиага (Морсильо, 79), Мартинес, Нуньес, Капа (Лекуэ, 68) - Муньяин (Беренгер, 71), Венседор (Весга, 68), Дани Гарсиа, Де Маркос - Уильямс, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79).

Предупреждения: Васкес, 36, Кроос, 84 - Капа, 56, Дани Гарсия, 85, Симон, 88.

Ранее мы писали, что Хосеп Гвардиола возобновил контракт со своим клубом "Манчестер Сити". Наставник возглавил клуб в 2016 году.

Кроме того, Рональд Куман станет главным тренером каталонской "Барселоны". Стороны уже близки к подписанию договоренности.

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