"Реал" вылетел с Суперкубка Испании [ Редактировать ]
Мадридский "Реал" уступил "Атлетику Бильбао" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.
Счет в матче на 18-й минуте открыли гости благодаря точному удару Рауля Гарсии. Перед перерывом гости заработали пенальти, с которого дубль оформил Гарсия.
На 73-й минуте гол забил Бензема. Реал уже с того момента начал свой штурм, однако он ни к чему не привел.
Таким образом, в финале Суперкубка Испании "Атлетик" сыграет с "Барселоной", которая обыграла "Реал Сосьедад" в серии пенальти.
"Реал" – "Атлетик" 1:2
- Голы: Бензема, 73 - Рауль Гарсия, 18, 37
- "Реал": Куртуа - Менди, Рамос, Варан (Начо, 46), Васкес - Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 68) - Азар (Винисиус, 67), Бензема (Диас, 89), Асенсио.
- "Атлетик": Симон - Баленсиага (Морсильо, 79), Мартинес, Нуньес, Капа (Лекуэ, 68) - Муньяин (Беренгер, 71), Венседор (Весга, 68), Дани Гарсиа, Де Маркос - Уильямс, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79).
- Предупреждения: Васкес, 36, Кроос, 84 - Капа, 56, Дани Гарсия, 85, Симон, 88.
Ранее мы писали, что Хосеп Гвардиола возобновил контракт со своим клубом "Манчестер Сити". Наставник возглавил клуб в 2016 году.
Кроме того, Рональд Куман станет главным тренером каталонской "Барселоны". Стороны уже близки к подписанию договоренности.
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