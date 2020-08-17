Совет директоров футбольного клуба "Барселона" пригласит голландца Рональда Кумана на пост главного тренера. Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники в руководстве клуба.

Стороны уже близки к договоренности, соглашение будет подписано сроком на два года. Первым делом Куман должен будет продать ряд ведущих игроков, чтобы улучшить финансовое состояние "Барселоны". Планируется, что трансферы позволят каталонскому клубу получить свыше 100 млн евро.

Журналист The Guardian Фабрицио Романо написал в Twitter, что, кроме Рональда Кумана, в качестве претендентов на должность главного тренера "Барселоны" рассматриваются бывший тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Хави.

Сегодня, 17 август, президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу объявил об увольнении главного тренера команды Кике Сетьена. Смена тренера проходит после сокрушительного поражения от мюнхенской "Баварии". В ночь на 15 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов испанский клуб уступил немцам с разгромным счетом 8:2.

Ранее сообщалось, что Месси грозит уходом из "Барселоны" после разгрома от "Баварии".