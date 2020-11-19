Звездный тренер возобновил соглашение с "Манчестер Сити" [ Редактировать ]
Наставник одного из наиболее титулованных английских футбольных клубов "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт с "горожанами". Об этом сообщает пресс-служба "Ман Сити".
Стороны продлили нынешнее соглашение на два года. Таким образом, контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает летом 2023 года.
Отмечается, что Гвардиола возглавил "небесно-голубых" в 2016 году. За это время он выиграл с клубом восемь трофеев, провел 245 игр во главе команды, в которых 181 раз добывал победу.
Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" исключили из Лиги Чемпионов на два сезона. Клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей.
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