Руководство футбольного клуба "Реал" наладило связь с аргентинским тренером Мауриссио Почеттино, который может быть рассмотрен как замена действующему наставнику "сливковых".

Представители "Реала" начали проводить переговоры со специалистом. Зинедин Зидан вскоре может остаться без работы в случае фиаско в поединке Лиги Чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах.

Отмечается, что Мауриссио Почеттино ранее занимал должность главного тренера в английском "Тоттенхеме", где он проработал в течении 5 лет. С лондонским клубом он, к сожалению, не смог завоевать ни единого трофея.

Ранее мы писали, что Хосеп Гвардиола возобновил контракт со своим клубом "Манчестер Сити". Наставник возглавил клуб в 2016 году.

Кроме того, Рональд Куман станет главным тренером каталонской "Барселоны". Стороны уже близки к подписанию договоренности.

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