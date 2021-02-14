Пенсии в Украине повысят на 500 грн: названа дата [ Редактировать ]
В Украине после повышения минималки до 6,5 тыс. грн в декабре 2021 года украинцы, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет, будут получать пенсию в размере от 2600 грн (на 500 грн больше, чем сейчас).
Об этом говорится в законе об Обязательном общегосударственном пенсионном страховании. Право на 40% от минимальной зарплаты имеют права те, кто:
- достиг возраста 65 лет;
- выполнил требования по стажу (30 лет для женщины и 35 лет для мужчин).
Такое повышение затронет незначительное количество украинцев.
Как будут повышать пенсию в 2021 году
- С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.
- В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
- В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.
- В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.
Ранее мы сообщали, что в Украине отменили трудовые книжки.
Как ранее сообщали, люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.
Известно, что в 2021 году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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