В Украине отменили бумажные трудовые книжки. В пятницу, 5 февраля, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3623 во втором чтении.

В течение 5 лет будет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В этот период украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

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Согласно документу, сведения о трудовой деятельности вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и т.д. После внесения работодатель обязуется выдать работнику оригинал бумажной трудовой книжки на руки под роспись.

Страховой стаж исчисляется по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе по данным о трудовой деятельности, внесенным в соответствии с ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

При этом стаж за периоды, за которые данные в Госреестр застрахованных лиц не внесены, исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, действовавшим ранее.

К слову, принятие этого закона запускает автоматическое начисление пенсий в Украине. Назначение пенсии будет происходить через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о дистанционной работе.

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