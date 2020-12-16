Пенсии в 2021 году: когда и на сколько вырастут [ Редактировать ]
Источник: НБУ
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 5 до 6 тысяч гривен. Благодаря этому пенсия с 1 января вырастет на 300 грн - до 2400 грн. Повышение коснется тех, кто старше 65 лет, и чей стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
Об этом пишет "Экономическая правда", проанализировав проект госбюджета-2021. Авторы материала обращают внимание на огромный дефицит Пенсионного фонда в 2021 году - 195 млрд грн.
С 1 марта пенсии проиндексируют на 11%. А в апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.
С июля государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте 75-80 лет. Граждане такого возраста будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
С декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.
Заложено в бюджет и повышение выплат незащищенным слоям населения: людям с инвалидностью, многодетным семьям и малообеспеченным семьям. В 2021 году на это планируется направить на 10% больше, чем в 2020 году, - 67,46 млрд грн.
Например, инвалидам детства 1-й группы выплаты вырастут вдвое:
- с 1641,75 грн (75% от прожиточного минимума) до 3283,5 грн (150%) - для подгруппы А;
- с 1094,5 грн (50% от прожиточного минимума) до 2189 грн (100%) - для подгруппы Б.
А вот субсидий в 2021 году станет меньше на 0,5 млрд грн - в бюджете на это заложено 36,6 млрд грн. Причина уменьшения расходов - в росте минимальной зарплаты и относительно теплых зимах, которые Украина переживает в последние годы. Как следствие, субсидий на оплату газа и отопления требуют меньше людей.
Как сообщали "Подробности", в Министерстве юстиции предупредили о проблемах с учетом стажа. Период учебы могут не засчитать в стаж при начислении пенсии - в стаж считают только учебу в период до 1 января 2004 года. В ведомстве сообщили, куда обращаться в таком случае.
по теме
Минимальная пенсия увеличится на 57 грн - до 1769 грн
За словами очільника Мінфіну, відтермінували збільшення після консультацій з міжнародними інституціями
Не вистачає стажу - не буде пенсії. Шістдесятирічні українці з 1 січня ризикують лишитися без виплат. Які є інші варіанти отримати від держави матеріальну допомогу за віком
Гарантувати соцвиплати і підвищити зарплати. На Майдан Незалежності на пікет вийшли українські медики. Зараз їх не надто багато, але люди постійно надходять
Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік. Документ підтримали 289 нардепів. За новим кошторисом, мінімальна зарплата від початку року зросте до шести тисяч гривень