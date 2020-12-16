С декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет на 80 грн и составит 1934 грн Источник: НБУ

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 5 до 6 тысяч гривен. Благодаря этому пенсия с 1 января вырастет на 300 грн - до 2400 грн. Повышение коснется тех, кто старше 65 лет, и чей стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Об этом пишет "Экономическая правда", проанализировав проект госбюджета-2021. Авторы материала обращают внимание на огромный дефицит Пенсионного фонда в 2021 году - 195 млрд грн.

С 1 марта пенсии проиндексируют на 11%. А в апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

С июля государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте 75-80 лет. Граждане такого возраста будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

С декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.

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Заложено в бюджет и повышение выплат незащищенным слоям населения: людям с инвалидностью, многодетным семьям и малообеспеченным семьям. В 2021 году на это планируется направить на 10% больше, чем в 2020 году, - 67,46 млрд грн.

Например, инвалидам детства 1-й группы выплаты вырастут вдвое:

с 1641,75 грн (75% от прожиточного минимума) до 3283,5 грн (150%) - для подгруппы А;

с 1094,5 грн (50% от прожиточного минимума) до 2189 грн (100%) - для подгруппы Б.

А вот субсидий в 2021 году станет меньше на 0,5 млрд грн - в бюджете на это заложено 36,6 млрд грн. Причина уменьшения расходов - в росте минимальной зарплаты и относительно теплых зимах, которые Украина переживает в последние годы. Как следствие, субсидий на оплату газа и отопления требуют меньше людей.

Как сообщали "Подробности", в Министерстве юстиции предупредили о проблемах с учетом стажа. Период учебы могут не засчитать в стаж при начислении пенсии - в стаж считают только учебу в период до 1 января 2004 года. В ведомстве сообщили, куда обращаться в таком случае.