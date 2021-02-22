В Одесской области мужчину убил столб, который он пытался украсть [ Редактировать ]
В Одесской области 34-летнего мужчину убил железнодорожный столб, часть которого он пытался украсть. Об этом сообщает "Думская".
Инцидент произошел в селе Вишневое в Белгород-Днестровском районе (на территории бывшего Татарбунарского района) Одесской области.
Как сообщили изданию в полиции, погибший пытался украсть металлические фрагменты столба на территории заброшенной машинно-тракторной станции. Когда мужчина распиливал столб, тот потерял устойчивость и рухнул на него.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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