Убийце грозит от 7 до 15 лет лишения свободы Источник: Национальная полиция Украины

В Одесской области мужчина убил односельчанина и спрятал тело на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в селе Полинецком Савранского района. Тело покойника, которого несколько дней разыскивали как пропавшего без вести, случайно нашли на местном кладбище. По заключению судмедэксперта, мужчина скончался от многочисленных ударов по голове и отека мозга.

Следователи выяснили, что накануне исчезновения жертва была вместе с ранее судимым 26-летним односельчанином. После распития алкоголя земляки подрались, верх одержал более молодой мужчина. Он повалил соседа на пол и начал бить ногами по голове.

Когда тот затих, перепуганный злоумышленник перетащил тело на кладбище. Когда жертва начала подавать признаки жизни, - добил. Труп присыпал жертву снегом и листьями.

Убийца задержан, ему сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Одессой задержали маньяка, который в один день изнасиловал девушку и ее мать.