Под Одессой селянин убил собутыльника и спрятал на кладбище (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области мужчина убил односельчанина и спрятал тело на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Трагедия произошла в селе Полинецком Савранского района. Тело покойника, которого несколько дней разыскивали как пропавшего без вести, случайно нашли на местном кладбище. По заключению судмедэксперта, мужчина скончался от многочисленных ударов по голове и отека мозга.
Следователи выяснили, что накануне исчезновения жертва была вместе с ранее судимым 26-летним односельчанином. После распития алкоголя земляки подрались, верх одержал более молодой мужчина. Он повалил соседа на пол и начал бить ногами по голове.
Когда тот затих, перепуганный злоумышленник перетащил тело на кладбище. Когда жертва начала подавать признаки жизни, - добил. Труп присыпал жертву снегом и листьями.
Убийца задержан, ему сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Одессой задержали маньяка, который в один день изнасиловал девушку и ее мать.
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