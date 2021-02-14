"Чтобы расчистили снег возле дома": на Черниговщине мужчина "убил" отчима [ Редактировать ]
На Черниговщине 14 февраля, житель села Грибовая позвонил в полицию и заявил, что он убил отчима и попросил, чтобы правоохранители направили к нему наряд полиции и спецтехнику, объяснив, что "из-за снега легковые автомобили не доедут".
После сигнала к мужчине приехал наряд полиции, который и выяснил, что никакого убийства не было.
Мужчина просто был недоволен, что возле его дома не почистили снег. Ему казалось, что так у него получится решить проблему.
После ложного вызова правоохранители составили на мужчину административный протокол "за заведомо ложный вызов специальных служб". Ему грозит штраф от 51 до 119 грн.
Как ранее сообщалось, в Карпатах заблудились два туриста, одного спасателям удалось отыскать днем в районе горы Магура-Жиде, а его товарища до сих пор ищут спасатели уже с привлечением аваиции.
Читайте также, в Китае люди выпали из аттракциона на ходу. В итоге 16 человек получили травмы, состояние троих оценили как тяжелое.
Ранее под Черниговом тигр до смерти загрыз работника зоопарка. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Хулиганами оказались львовяне в возрасте 29, 32 и 48 лет
Хлопчик опинився у лікарні зі струсом мозку - що викликало агресію, та чому про інцидент мовчали вчителі?
Поліціянти затримали чоловіка, щоб перевірити його причетність до крадіжки, а вже у відділку почали вибивати зізнання
В Ровенской области полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка
В роддоме женщина рассказала, что рожала дома и продала сына будущим родителям за полмиллиона. Копы решили проверить рассказ женщины и нашли трупик младенца в сливной яме туалета