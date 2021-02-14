На Черниговщине 14 февраля, житель села Грибовая позвонил в полицию и заявил, что он убил отчима и попросил, чтобы правоохранители направили к нему наряд полиции и спецтехнику, объяснив, что "из-за снега легковые автомобили не доедут".

После сигнала к мужчине приехал наряд полиции, который и выяснил, что никакого убийства не было.

Мужчина просто был недоволен, что возле его дома не почистили снег. Ему казалось, что так у него получится решить проблему.

После ложного вызова правоохранители составили на мужчину административный протокол "за заведомо ложный вызов специальных служб". Ему грозит штраф от 51 до 119 грн.

Как ранее сообщалось, в Карпатах заблудились два туриста, одного спасателям удалось отыскать днем в районе горы Магура-Жиде, а его товарища до сих пор ищут спасатели уже с привлечением аваиции.

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Ранее под Черниговом тигр до смерти загрыз работника зоопарка. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

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