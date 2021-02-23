Известная украинская певица Настя Каменских (NK) удивила поклонников новым фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На снимке Настя позирует в домашнем образе: на ней спортивная кофта, а волосы небрежно заложены в пучок.

"Вчера был просто потрясающий и незабываемый день. Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп!

Я очень устала и сегодня отхожу, но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила!", - написала под фото артистка.

Поклонники похвалили Настю за усердие и трудолюбие. А также отметили, что певица отлично выглядит без макияжа и объемных укладок.

"Вы такая здесь настоящая", "Очень красивая", "Натуральная красота", "Молодец, ждем!", "Круто", - написали поклонники в комментариях.

Ранее мы сообщали, что в семье Каменских случилось горе. У Насти умер папа.

Ранее мы писали о том, что умерла звезда культовых сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых". Мира Фурлан скончалась на 66-м году жизни.

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