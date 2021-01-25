В семье известной украинской певицы Насти Каменских (NK) случилось горе - умер отец Насти Алексей Иосифович Жмур.

Новостью о трагическом событии артистка поделилась на своей страничке в соцсети Instagram. Она также опубликовала трогательное видео с отцом.

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"Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!" - написала Каменских.

В комментариях подписчики выражают певице соболезнования и свою поддержку.

"Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело", "Он всегда с вами, Настя", "Мои искренние соболезнования. Теперь он твой ангел навсегда", "Видно светлый человек", "Светлая память", "Какой светлый человек, чувствуется мудрость, сила и любовь от него", - пишут пользователи сети.

Настя Каменских с родителями

Как известно, отец Насти Каменских Алексей Иосифович в молодости был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.

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