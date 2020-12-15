Известная украинская артистка и певица Настя Каменских устроила благотворительный аукцион, чтобы помочь человеку. Ему необходимо срочное лечение самым дорогим препаратом. Его стоимость превышает 2,3 миллиона долларов.

Все, полученные от продаж деньги, пойдут на лечение девочки с тяжелой болезнью:

В этом лоте вас ждет целая коробка классной одежды и подарочков, которые точно принесут радость их будущему владельцу, и самое важное – помогут Машеньке скорее выздороветь. Вы можете стать обладателем супер-ярких штанов и костюмчиков из моих TikTok, моей любимой джинсовой юбки, теплого и очень стильного костюма Burning Man, футболки Fila и других вещей, во многих из которых я проживала мои знаковые моменты, встречи или сьемки. И еще в лоте много всего помимо одежды!

У ребенка подтвержден диагноз SMA 1 типа. Необходимый девочке препарат называется "Золгенсма", а его стоимость для родителей неподъемная - 2 341 750$.

Отметим, что звезда продает брендовые вещи, которые были с ней в значимые моменты жизни.

Муж певицы Алексей Потапенко присоединился к этой идее.

Ранее Каменских поразила фанатов стройной фигурой. Также читайте о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супруге.

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