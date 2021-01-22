Хорватская актриса Мира Фурлан, известная по сериалам "Вавилон-5" и "Остаться в живых" ("Lost"), умерла на 66 году жизни. Об этом представители актрисы сообщили в ее Twitter.

Смерть актрисы прокомментировал в соцсети создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински:

Это ночь великой печали, потому что наш друг и товарищ ушла по дороге, на которой мы со временем ее догоним. Я верю, что у нее будет много историй, которые она нам расскажет, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной.

Стражински написал, что некоторое время назад у Фурлан начались проблемы со здоровьем, однако рассказывать о них считает неуместным. Вместо этого он выложил подходящий моменту ролик из сериала, над которым они вместе работали.

Мила Фурлан родилась в Загребе в 1955 году. В научно-фантастическом сериале "Вавилон-5" (1993-1998) она сыграла одну из главных героинь - минбарку Деленн.

В культовом драматическом телесериале Дж. Дж. Абрамса "Остаться в живых" (2004-2010) Фурман предстала в роли ученой Даниэль Руссо.

Ранее сообщалось, что умер актер из "Санта-Барбары" и "Династии" Питер Марк Ричман.