На Донбассе 27 февраля недалеко от населенного пункта Луганское, на мине подорвался военнослужащий. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка Север.

В результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение

Как передает группировка, на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

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Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, на Донбассе боевик с ножом напал на украинского военного. На позиции украинских военных на Донбассе проник российский наемник. Он набросился сс ножом на часового, но был обезврежен.

Читайте также, 20 февраля под оккупированной Горловкой произошло резкое обострение. В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. Якобы с позиций возле Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.

Позднее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ под Горловкой уничтожили позицию боевиков.

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