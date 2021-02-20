В ВСУ назвали причину обострения ситуации на Донбассе [ Редактировать ]
Обострение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях за финансирование терроризма. В последнее время чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.
По его словам, как правило, обстрелы украинских позиций и мирных населенных пунктов наблюдаются накануне встреч Трехсторонней контактной группы, а также после заседаний СНБО относительно принятия санкций за финансирование терроризма.
Хомчак подчеркивает, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. В частности, сегодня противник из минометов нанес удар по позициям ВСУ, после чего обстрелял жилой сектор Новгородского.
Кроме того, с позиций возле оккупированной Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.
"Ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается", - добавил Хомчак.
Ранее мы писали о том, что по итогам заседания СНБО были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам просмотреть 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе.
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