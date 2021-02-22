Под Горловкой ВСУ уничтожили позицию боевиков [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Под оккупированной Горловкой боевики понесли большие потери - ВСУ полностью уничтожили вражескую позицию. Об этом сообщил в Facebook спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По ситуации в Горловке. Погибших и раненых пока не посчитали до конца. Официально пишут про 7 "двухсотых". Но источники сообщают о том, что их может быть больше. Точно известно, что один из ВОПов (взводный опорный пункт - ред.)3 батальона НМ (народной милиции - ред.) был полностью разнесен артударом. Когда начали отходить с позиций, случились два подрыва. Как говорят источники, скорее всего работа украинских ДРГ накануне. Украинская "арта" и стрелковое не дает (сюр какой-то) зайти эвакуационным группам "НМ ДНР" на свои разнесенные позиции для сбора раненых и убитых.
Таким образом Аресович прокомментировал сообщение одного из главарей боевиков Игоря Безлера, что под Горловкой оккупанты потеряли 20 человек убитыми.
Как сообщали "Подробности", 20 февраля под Горловкой произошло резкое обострение. В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии.
С позиций возле оккупированной Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.
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