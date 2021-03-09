Локдаун в Украине: в Минздраве назвали условие возвращения к жестким ограничениям [ Редактировать ]
Украина можеит вернуться к режиму локдвуна в случае попадания в "красную зону" 13 и более регионов страны. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, очередной рост заболеваемости на территории Украины ожидается в марте-апрелею 2021 года. Также огранияения могут вступить в силу, если процент госпитализациии и уровень доступа пациентов к кислороду и динамика за неделю будут и далее ухудщшаться.
Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определённых областях, где мы и вводим "красную" зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней - критерий превышен.
Отмечается, что в настоящее время в "красной зоне" находятся четыре области: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская. При этом 9 областей находятся в "оранжевой" зоне и близкие к "красному" уровню.
Читайте также, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которое правительство ввело ранее.
Кроме того, в Ужгороде с 7 марта ввели локдаун. Решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внепланового заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
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