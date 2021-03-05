В Ужгороде с 7 марта введут локдаун: список ограничений [ Редактировать ]
С воскресенья, 7 марта, в Ужгороде ужесточают ограничительные карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета в Facebook.
Решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внепланового заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС относительно критической ситуации, которая сложилась на Закарпатье с заболеваемостью COVID-19.
Так, с 7 марта, с 00:00, в Ужгороде будет запрещена:
- работа заведений общественного питания (помимо адресной доставки и заказы на вынос);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
- деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
Что будет разрешено во время локдауна в Ужгороде:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
- торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
- предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи,
- медицинская и ветеринарная практика,
- деятельность АЗС (без зон питания),
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Напомним, жители "красных" зон карантина вышли на митинги. Сейчас в этих областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.
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