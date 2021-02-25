Все мероприятия будут действовать до момента нормализации эпидпоказателей в регионе/ фото: Слово и Дело

С 26 февраля 2021 года на территории Ивано-Франковской области вводятся жесткие карантинные меры из-за увеличения случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Марцинкив.

По его словам, работа всего общественно транспорта, в том числе и железнодорожного, междугороднего и авиационного будет остановлено для пассажиров, однако он все-таки будет осуществлять перевозки по спецмаршрутам по справке с места работы. По городу можно будет передвигаться с помощью личного транспорта, но только не больше 5 человек в салоне.

Отмечается, что все детские садики будут закрыты, однако рассматривается вопрос об открытии дежурных групп, где родители, чья работа невозможна в дистанционном формате, смогут оставлять своих детей. Также продолжат свою деятельность контрольно-пропускные пункты. Все мероприятия будут действовать до момента нормализации эпидпоказателей в регионе.

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