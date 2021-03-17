Второй случай тромбоза выявили у 82-летнего мужчины после вакцинации препаратом Pfizer/ фото: Газета.ру

На территории Эстонии два вакцинированных гражданина пострадали от тромбоза после иммунизации препаратом от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca и Pfizer.

Случай первого из пострадавших в настоящее время закончился летальным исходом. Ему вкалывали препарат от компании AstraZeneca.

Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой.

Отмечается, что второй случай тромбоза выявили у 82-летнего мужчины после вакцинации препаратом Pfizer. В данном случае тромбоз возник в кровеносном сосуде глаза и вызвал нарушение зрения. Жизни человека ничего не угрожало.

Читайте также, медики из Швеции заявили, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией AstraZeneca может вызывать, помимо образования тромбов, еще и кровотечение. В настоящее время появились первые несколько сообщений о присутствии опасного осложнения после проведения вакцинации.

Кроме того, еще три страны Евросоюза остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. В этих странах ожидают ответа от Европейского агентства лекарственных средств (EMA), безопасно ли дальше использовать данную вакцину.

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