По состоянию на вторник, 16 марта, еще три страны Евросоюза временно остановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет "Европейская правда".

Это Швеция, Словения и Латвия. Причиной назвали меры предосторожности.

Так, в этих странах ожидают ответа от Европейского агентства лекарственных средств (EMA), безопасно ли дальше использовать данную вакцину.

Решение является мерой предосторожности... Есть хорошие данные о вакцине, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не ответит, могут ли эти события (образование тромбов) быть связаны с вакцинацией.

В Словении министр здравоохранения Янез Поклукар заявил, что в стране из-за предосторожности приостановлена вакцинация AstraZeneca и что также ожидают решения EMA.

В Латвии медицинский регулятор рекомендовал медикам, работающим в пунктах вакцинации, не использовать препараты AstraZeneca. Флаконы посоветовали хранить в холодильниках. Несмотря на то, что никаких проблем с использованием препарата в Латвии не зафиксировано, приостановка вакцинации AstraZeneca сделана в целях предосторожности.

Европейское агентство по лекарственным средствам планирует в четверг, 18 марта, провести специальное заседание, повесткой дня которого будет дальнейшее использование COVID-вакцины AstraZeneca.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.

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