Еще три страны Евросоюза остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 16 марта, еще три страны Евросоюза временно остановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом пишет "Европейская правда".
Это Швеция, Словения и Латвия. Причиной назвали меры предосторожности.
Так, в этих странах ожидают ответа от Европейского агентства лекарственных средств (EMA), безопасно ли дальше использовать данную вакцину.
Решение является мерой предосторожности... Есть хорошие данные о вакцине, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не ответит, могут ли эти события (образование тромбов) быть связаны с вакцинацией.
В Словении министр здравоохранения Янез Поклукар заявил, что в стране из-за предосторожности приостановлена вакцинация AstraZeneca и что также ожидают решения EMA.
В Латвии медицинский регулятор рекомендовал медикам, работающим в пунктах вакцинации, не использовать препараты AstraZeneca. Флаконы посоветовали хранить в холодильниках. Несмотря на то, что никаких проблем с использованием препарата в Латвии не зафиксировано, приостановка вакцинации AstraZeneca сделана в целях предосторожности.
Европейское агентство по лекарственным средствам планирует в четверг, 18 марта, провести специальное заседание, повесткой дня которого будет дальнейшее использование COVID-вакцины AstraZeneca.
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