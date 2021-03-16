Медики из Швеции заявили, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией AstraZeneca может вызывать, помимо образования тромбов, еще и кровотечение. Об этом сообщает местный телеканал SVT.

В настоящее время появились первые несколько сообщений о присутствии опасного осложнения после проведения вакцинации.

Но это довольно серьезный побочный эффект, среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами.

Отмечается, что кровотечение появляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у 10-15 пациентов в Европе, при этом в Швеции таких случаев нет.

Читайте также, исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Емер Кук заявила, что регулятор изучает побочные эффекты, связанные со всеми COVID-вакцинами. Несмотря на сообщения о побочных эффектах в вакцине AstraZeneca, ведомство рассматривает подобные случаи относительно всех вакцин.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает на появление до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. Они будут использоваться без уколов, а хранить такие вакцины можно будет при комнатной температуре.

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