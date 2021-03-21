В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области людей незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.



В заведение под предлогом реабилитации помещали людей с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. Впрочем, вместо медицинской терапии они оказались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

20 марта в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские обнаружили автомобиль на территории "реабилитационного центра" в Петропавловской Борщаговке.

"В так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни на алкогольную, ни на наркозависимость. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Содержанцы "центра" подвергались пыткам", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, этот так называемый центр не имеет никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

Установлено, что к совершению преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, а вместо этого пытали людей.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

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