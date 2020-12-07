Семья Иовенко с двумя детьми живет в Варшаве уже пять лет, из них почти год родители борются с несправедливостью по отношению к их 13-летней дочери. Девочку обвинили в краже презервативов в магазине, унижали, издевались, а в итоге еще и заковали наручниками.

История началась зимой 2020 года.

13-летнюю Марго задержали в супермаркете Biedronka, обвинив ее в краже презервативов, пишет Obozrevatel.

"Охранник завел ее в подсобное помещение, там унижал, фотографировал, угрожал ей... Говорил: "Если не будешь ровно стоять, я тебя ударю - и ты ничего не докажешь". Нецензурно выражался. Директор магазина, которая была свидетелем того, что происходило, никак не вмешалась в ситуацию и не защитила мою дочь", - рассказывает отец девочки - Антон.

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Сотрудники супермаркета вызвали полицейских, которые и доставили испуганного ребенка в наручниках домой. Девочка уверяла, что она ни в чем не виновна.

"Когда зашли в квартиру - они (полицейские - ред.) не представились. Не захотели снять наручники, пока я не подписал бумагу, что дочь мне передали целой и невредимой... Я был один на один с ними. Со мной был маленький испуганный сын. И я подписал, чтобы не сделать еще хуже", - отметил мужчина.

Родители решили добиваться справедливости любой ценой.

Обычно в Польше за мелкую кражу (до 500 злотых) предусматривается минимальный штраф. Но чаще всего, если польского ребенка ловят на краже, родители возмещают стоимость украденного, а дома проводят воспитательную беседу.

Но поскольку родители Марго с обвинениями не соглашались, дело дошло до суда. Лишь в августе 2020-го девочку признали невиновной. В суде посмотрели видео с камер в магазине, на которых видно, что девочка ничего не брала.

На суде отец девочки также увидел видео с подсобки магазина, на котором его дочь унижают и запугивают. До того полицейские отказали мужчине в такой просьбе. Со словами "ты ничего не докажешь" и "никакого видео ты не увидишь никогда" его просто выгнали из участка.

"Они забрали девочку в ту будку. Охранник там издевался над ней морально. Это видно. Он фотографировал ее. А она стояла - и дрожала. Это видно даже через камеру... И полиция. Они могли посмотреть сначала видео с торгового зала. И убедиться, что ребенок ни в чем не виноват. Но они не стали этого делать. Они надели на нее наручники. Сковали руки за спиной, как опасной преступнице. Бросили в машину - и повезли домой. Полицейский еще и всю дорогу ее держал. Как он потом объяснял: "чтобы она в окно не выпрыгнула". Потом, кстати, они постоянно меняли версии - от того, что никаких наручников не было, до того, что их на Марго надели, потому что у нее не было с собой мобильного телефона", - рассказывает Антон.

Маргарита каждый день по дороге в школу проходила мимо полицейского участка, что было для нее большим стрессом. Из-за этого семье пришлось разлучиться с дочерью - теперь она живет в Киеве с бабушкой.

За почти год Антон написал десятки писем и обращений, чтобы добиться наказания обидчиков девочки.

Отец Марго обращался в украинское консульство в Польше, к омбудсменам двух стран, в Украинский дом в Варшаве, президенту Союза украинцев в Польше, в Офис президента Украины, в польскую прокуратуру.

Мужчине везде отказывали, либо убеждали, что все под контролем, намекая, чтобы больше не писал. В полиции Польши продолжают твердить, что надевать наручники на 13-летнего ребенка вполне правомерно.

В конце концов Антону удалось через суд заставить прокуратуру таки взяться за расследование ситуации с его дочерью. И этим он спровоцировал завуалированные угрозы в свой адрес. Мужчина отмечает, что за 5 лет жизни в Польше ни разу не почувствовал к себе как к украинцу предвзятого отношения со стороны поляков. И только столкнувшись с проявлением несправедливости к своему ребенку ощутил в полной мере, что такое "украинофобство".

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