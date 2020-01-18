В Подольском районе Киева на улице Достоевской правоохранители обнаружили незаконный детский сад, в котором находилось 11 воспитанников. В подпольном детсаде не было никаких разрешительных документов на такую деятельность, а в помещении отсутствовала пожарная безопасность и не соблюдались санитарно-гигиенические нормы и нормы питания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейским стало известно о нелегальном учреждении от анонима, который предоставил всю информацию.

На месте происшествия они обнаружили 11 малолетних детей, которые находились на улице в сопровождении взрослого мужчины. Когда он увидел правоохранителей, сразу завел воспитанников в дом и от общения отказался.

Сотрудники полиции зашли внутрь с обыском и обнаружили там еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям. Правоохранители передали воспитанников родителям, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств. Работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи, чтобы установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях.

По данному факту начали уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв, а также в Одессе трагически погиб трехлетний ребенок.