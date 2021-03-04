В Днепровском районе Киева 3 марта педофил едва не изнасиловал 11-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. Об этом сообщает общественная организация "Автопатруль Майдан".

Инцидент произошел на проспекте Шухевича, 26. Примерно в 15 часов лысый мужчина зашел в подъезд за школьницей, которая шла домой. Извращенец попытался раздеть ребенка и принуждал к сексу в "неестественной форме".

К счастью, в этот момент кто-то зашел в парадное и спугнул насильника. Девочка успела забежать домой и рассказала о нападении родителям. Полиция и общественные активисты прочесали микрорайон, однако педофила найти не удалось.

Его приметы: 30−40 лет, высокий, спортивного телосложения, лысый или коротко стриженный, был одет в черную безрукавку, под которой виднелось что-то красное, а возможно, в красную безрукавку, а под ней было что-то черное, и спортивные штаны.

Ранее "Подробности" писали про маньяка, который под Одессой в один день изнасиловал девушку и ее мать.