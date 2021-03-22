С 22 марта 2021 года на территории Украины дополнительно развернули 565 пунктов для вакцинации от коронавируса, при этом, в конце месяца к этому числу планируют добавить еще 2 тысяч пунктов. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, второй этап иммунизации населения предусматривает охват максимально возможного количества украинцев.

Развертывание второго этапа возможно параллельно с первым. Именно для этого мы и разработали кампанию по вакцинации на двух платформах - когда вакцинируют и мобильные бригады, и функционируют стационарные пункты прививок.

Отмечается, что дополнительные пункты прививок будут разворачиваться после того, как на территорию страны поступят новые партии препарата для вакцинации. Известно, что прибытие вакцин ожидается 29-30 марта.

Читайте также, за минувшие сутки в Украине от коронавируса сделали 2 715 прививок, такой показатель существенно ниже вчерашнего. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, достигло 111 025.

Кроме того, Украина подписала соглашения с шестью производителями COVID-вакцин. Ожидается поставка первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, а скорейшая вакцинация является глобальным интересом - и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.

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