За минувшие сутки, 21 марта, в Украине от коронавируса сделали 2 715 прививок, такой показатель существенно ниже вчерашнего. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, достигло 111 025.

За 21 марта было сделано на 1 253 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 66 мобильных бригад по иммунизации.

Наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области – 770, а за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области – 9 014.

При этом ни одной прививки не было сделано в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.

Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину Sinovac до конца марта.

Также мы писали о том, что Украина подписала соглашения с шестью производителями COVID-вакцин. В ближайшее время ожидается поставка первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX.

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