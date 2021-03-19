В пятницу, 19 марта, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации могут изменить.

Так, по его словам, в него могут включить работников критически важных предприятий.

В нашем плане вакцинации выделение в отдельный этап этих работников не предусматривали. Но я думаю, что есть правильность в вашем предложении. Уверен, что мои коллеги определятся по поводу предприятий, которые важны для функционирования нашего государства, и мы примем соответствующее решение об изменениях в план вакцинации.

По его словам, необходимо разработать перечень:

предприятий критической инфраструктуры,

предприятий с техногенным воздействием и техногенной опасности, работающих в круглосуточном режиме работы,

предприятий, обеспечивающих медицинским кислородом, средствами защиты и всем необходимым для борьбы с пандемией.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает появления до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. До конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых препаратов от COVID-19.

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